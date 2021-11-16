Одно из мест повышенной опасности – это гаражные кооперативы. Хозяева гаражей хранят в них не только свои автомобили, но еще и различные легко воспламеняющиеся горючие вещества и материалы, при этом отапливают их изготовленными кустарным способом отопительными печами. А некоторые и вовсе используют для ремонта инструменты, которые выделяют при работе много искр и тепла.

С целью обеспечения безопасности населения и предупреждения пожаров работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели профилактические мероприятия в гаражных кооперативах и среди владельцев автотранспорта.

В ходе мероприятий пропагандисты МЧС обучили хозяев гаражей действиям при возникновении пожара, правилам пользования первичными средствами пожаротушения, напомнили, как правильно вызывать спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, разобрали основные нарушения при эксплуатации отопительной печи, рассказали о принципе действия автономного пожарного извещателя.

Не остались в стороне и автолюбители. Совместно с сотрудниками государственной автомобильной инспекции довели основные причины возникновения пожаров на агрегатах, проверили укомплектованность и исправность огнетушителей в автомобилях, вместе повторили правила их использования при возгорании техники.

Всем владельцам авто в завершении бесед были вручены брошюры с профилактической информацией по безопасности жизнедеятельности, а на стеклах машин установлены таблички «Мой автомобиль Вам мешает? Позвоните мне» и «Что делать, если загорелся автомобиль в движении?» в стиле МЧС.