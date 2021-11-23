Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в ходе встречи с представителями медийного сообщества «Большой разговор с Президентом» 9 августа 2021 года дано поручение о решении до конца текущего года вопроса, касающегося предоставления гражданства Республики Беларусь иностранным гражданам, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность на территории нашего государства.

По вопросу приобретения гражданства Республики Беларусь иностранным гражданам необходимо обращаться в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту регистрации.

Прием граждан отделение по гражданству и миграции ОВД Буда-Кошелёвского райисполкома осуществляет по адресу ул. Пионерская, д.2 по следующим дням: вторник, пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00, среда 11.00-15.00, 16.00-20.00, четверг, суббота 8.00-13.00.