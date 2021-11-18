Проверку подлинности кодов маркировки Вы можете выполнить, воспользовавшись мобильным приложением «Электронный знак», в т.ч. до ввода товара в оборот.

При сканировании кодов маркировки мобильным приложением «Электронный знак» информация отображается цветом, соответствующим состоянию данного кода маркировки с учетом подтверждения его подлинности ИС «Честный знак».

Для получения данных о товаре необходимо просканировать код маркировки путем наведения камеры.

На главной странице нажмите на значок . Отсканируйте двумерный штрих-код DataMatrix, который производитель либо импортер нанес непосредственно на товар или упаковку. Данные о товаре отобразятся на экране Вашего смартфона. Всю информацию сканирования Вы можете найти в разделе «История»

Отображение сведений зеленым цветом говорит о том, что товар находится в обороте в РБ.

Желтым – допускается для ввода в оборот в РБ.

Красным цветом – товар не может быть введен в оборот в РБ (либо выбыл, либо не подтверждена подлинность кода маркировки).

Код не найден — нет сведений о товаре в каталоге.

Инспекция МНС по Жлобинскому району