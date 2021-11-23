Комитетом государственного контроля Гомельской области в ходе мониторинга установлен ряд нарушений действующего законодательства при сдаче в аренду и предоставлении в безвозмездное пользование государственного имущества коммунальных сельскохозяйственных предприятий Жлобинского, Светлогорского и Рогачевского районов.



Выявлены факты занижения площади сдаваемого в аренду имущества, сдачи в аренду капитальных строений без государственной регистрации прав на них, передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений без решения органа госуправления, не взыскания с арендаторов арендных платежей, не обеспечения полной и своевременной уплаты в бюджет средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, искажения ведомственной отчетности об использовании государственной недвижимости.

К примеру, в Рогачевском районе сельхозпредприятие с марта 2019 г. сдавало в аренду частным организациям коровник, площадь которого по договору была занижена более чем в 2 раза. В итоге сельхозпредприятие недополучило более 20 тыс. руб. арендных платежей, соответствующие потери понес и бюджет.

В Жлобинском районе с мая 2019 г. часть здания столовой площадью более 60 кв. м, балансодержателем которого являлось коммунальное сельхозпредприятие, использовалось организациями потребкооперации без заключения договора аренды. В результате и сельхозпредприятие и бюджет также остались без положенных доходов.

В Светлогорском районе отдельные сельхозпредприятия не уплачивали в доход местного бюджета средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого госимущества, при этом данная задолженность в ведомственной отчетности в 2018 – 2020 гг. не была отражена. Отдельные субъекты в Рогачевском районе, наоборот, уплачивали излишние суммы арендной платы.

Эти и другие нарушения рассмотрены на заседании коллегии областного Комитета госконтроля. Районным исполнительным комитетам предложено усилить контроль за эффективностью использования имущества коммунальной собственности. Балансодержателям имущества выданы рекомендации об устранении нарушений (недостатков).

В настоящее время часть нарушений уже устранена, сельскохозяйственными предприятиями в районные бюджеты восстановлено более 17 тыс. руб. задолженности по арендной плате. Устранение иных нарушений находится на контроле Комитета.

Комитет государственного контроля

Гомельской области