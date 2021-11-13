Рынок труда постоянно меняется. И, несмотря на то, что в последнее время растет потребность в высококвалифицированных специалистах, по-прежнему сохраняется стабильно высокий спрос на рабочую силу. О том, как обстоят дела на рынке труда в районе, наша беседа с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Верой Савельевой.

– Вера Петровна, сколько человек, нуждающихся в работе, состоит на учете в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома и каков типичный портрет безработного?

– На 1 ноября на учете в службе занятости управления состоят 22 безработных, из которых 13 – мужчины. Если говорить о среднем возрасте, то он составляет 45-49 лет. Отмечу, что большинство из безработных имеют общее среднее или средне-специальное образование.

– В каких кадрах сегодня нуждается район?

– В настоящее время безработным мы можем предложить 507 свободных вакансий, из которых 310 (61,1%) – по рабочим профессиям. Традиционно наибольший спрос в работниках сохраняется в сельском хозяйстве. Среди самых востребованных специальностей лидируют трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (29 вакансий), операторы машинного доения (21 вакансия), ветеринарные врачи (13 вакансий). Если говорить в целом, то наибольшее количество вакансий – в сфере сельского и лесного хозяйства (289), обрабатывающей промышленности (54), производстве пластмассовых изделий (21).

Наибольший спрос в квалифицированных кадрах в СУП «Андреевка», КСУП «Губичи», филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ».

– Не секрет, что потенциальных соискателей в первую очередь интересует заработная плата. Какие высокооплачиваемые вакансии предлагают желающим трудоустроиться?

– Наиболее высокую заработную плату готовы предложить в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», где главный бухгалтер, главный зоотехник, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства могут рассчитывать на зарплату в 1500 рублей. Если же у специалиста есть необходимость в жилье, то можно обратиться в ОАО «Рогинь», где заявлена вакансия главного бухгалтера.

– Случается, что устроиться по специальности не удалось, а на рынке труда сплошь вакансии для работников, чьими навыками не обладаешь. Какие возможности предоставляются тем, кто готов сменить профессию, чтобы стать конкурентоспособным на рынке труда?

– Таким людям мы предлагаем пройти обучение, переобучение и обучающие курсы за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения. В этом случае, что немаловажно, оплачивается как профессиональное обучение, так и проживание в другом городе, проезд. Кроме того, безработные получают стипендию и материальную помощь в соответствии с законодательством. Также безработный с его согласия может быть направлен на обучение в соответствии с заявкой конкретного нанимателя, гарантирующего его трудоустройство после завершения полного курса обучения.

В текущем году управлением было направлено на обучение 15 безработных, из которых 13 обучались по заявкам нанимателей. Самые популярные профессии среди обучающихся – машинист (кочегар) котельной, оператор котельной, парикмахер, повар, а также курсы «Основы предпринимательской деятельности» для безработных, желающих в дальнейшем открыть свое дело.

– Финансовая поддержка управления помогла многим безработным организовать собственное дело. Могут ли сейчас безработные граждане, желающие заняться предпринимательством, рассчитывать на получение субсидии.

– Субсидия – единовременное безвозмездное государственное денежное пособие, предоставляемое управлением по труду, занятости и социальной защите населения безработному для частичной компенсации его денежных расходов, связанных с организацией предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Преимущественное право на содействие органами по труду, занятости и социальной защите в организации предпринимательской деятельности предоставляется безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности получить подходящую работу и организуют наиболее значимые для района виды предпринимательской деятельности, определенные местными исполнительными и распорядительными органами.

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (3118,06 руб.), действующего на дату заключения управлением по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии, а для жителей сельских населенных пунктов – в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума (4251,90 руб.).

В текущем году финансовой поддержкой в виде субсидии воспользовались 8 безработных, из которых 5 использовали ее на организацию предпринимательской деятельности и 3 – на организацию ремесленной деятельности.

Основными видами предпринимательской деятельности стали: санитарно-технические работы, деятельность в области компьютерного программирования, предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки, производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и щебня, деятельность грузового автомобильного транспорта.

– Тем, кто не может или по каким-либо причинам не хочет трудоустроиться, управление предлагает принять участие в оплачиваемых общественных работах?

– Безусловно, такого рода работы призваны поддержать безработных в период поиска постоянного трудоустройства. С начала года 120 человек уже приняли в них участие. На сегодняшний день заключено 10 договоров на организацию оплачиваемых общественных работ. В списке нанимателей, предоставляющих временную работу, как сельхозпредприятия, так и фермерские хозяйства. В основном безработные задействованы на сборе, прополке, пересадке и переработке овощей и ягод. Кроме этого, оказывают помощь в благоустройстве территорий и заготовке вторичного сырья, выполняют подсобные и полеводческие работы. В целом, как показывает практика, оплачиваемые общественные работы выгодны не только гражданам, у которых есть возможность пополнить свой бюджет, но и работодателям, которым удается компенсировать временную потребность в рабочей силе.

– Куда нужно обращаться гражданам с целью трудоустройства?

– Для этого необходимо обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, расположенное по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2. Кроме того, информацию об имеющихся вакансиях можно получить по телефону 7-74-54.

Данная информация есть и в сети Интернет в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости Республики Беларусь на сайте gsz.gov.by. К слову, сведения там регулярно обновляются.

Беседовала

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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