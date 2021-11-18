Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с 103-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер напомнил, что в этот день в 1918 году Латвия обрела статус самостоятельного государства. «Через 100 с лишним лет, несмотря на сложные исторические и политические условия, латвийский народ сохранил свою самобытность и нацеленность на собственный путь развития», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сейчас Латвия, как и весь мир, переживает непростые времена в условиях пандемии. «Беларусь с уважением относится к независимости и государственному суверенитету всех стран, уважает их национальные символы и стремление жить в мире и согласии», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что давняя дружба, добрососедские отношения и развитие многовекового диалога между народами двух стран останутся непреложной основой для углубления плодотворного сотрудничества.

«В этот особый день желаю всем латышам мира, взаимопонимания и благополучия. Пользуюсь этой возможностью, чтобы направить слова искренней поддержки в адрес наших латвийских соседей, которые ежедневно стойко преодолевают все трудности, работают ради своего будущего», — отметил белорусский лидер.