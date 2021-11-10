Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся сегодня днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по двухсторонней повестке дня в целом — самые актуальные интеграционные вопросы на контроле глав государств.

Однако особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям. При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Главы государств в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции.