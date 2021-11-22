Некоторые представители международных организаций приезжают в Беларусь покрасоваться на фоне беженцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента — инспектора по Гродненской области Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

«Европейцы настаивают, и Меркель со мной в разговоре говорила: «Господин Президент, допустите Международную организацию по миграции, Управление верховного комиссара ООН». И прочее. Я говорю: «У нас нет проблем». Но уже вижу: некоторые лица в который раз приехали сюда. Чего им сюда ездить? Чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев», — считает Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: если представители международных организаций приезжают к беженцам только для того, чтобы попиариться на этой теме, их ноги там быть не должно. «Если вы приехали, то помогите им. Не можете гуманитарный коридор организовать, так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей — пожалуйста, опыт же есть. Там же у этих международных организаций сконцентрированы огромные финансы. Кроме Белорусского Красного Креста и наших депутатов, представителей нашей власти, никто конкретно этим не занимается. А приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно», — возмутился глава государства.

«И когда они (журналисты. — Прим. БЕЛТА) задают вопрос этим так называемым международникам, они же ничего ответить не могут: «Мы это не можем, это…» Чего тогда приехали? Поэтому не надо париться по этому поводу: приехали, помощи конкретной нет — до свидания. Пусть к полякам едут и со стороны Польши занимаются этими проблемами. А мы сами справимся», — заявил белорусский лидер.