Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Панамы Лаурентино Кортисо с Днем Независимости. Об этом сообщили БЕЛТА.

«Несмотря на географическое расстояние, Беларусь и Панама имеют значительный потенциал для активизации взаимодействия по широкому спектру направлений», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в качестве бесспорного приоритета в Беларуси рассматривают торговлю и инвестиции, промышленную кооперацию, подготовку и повышение квалификации кадров.

«Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть стремление Беларуси к дальнейшему развитию дружественных межгосударственных отношений с Панамой, которые основываются на открытости и взаимном уважении», — подчеркнул Александр Лукашенко.