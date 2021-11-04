Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении Минздраву дополнительных средств из резервного фонда Президента Республики Беларусь в сумме Br140 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Средства будут направлены на приобретение вакцин против COVID-19, а также лекарственных препаратов, в том числе противоопухолевых, противотуберкулезных, сердечных и иных.

Это позволит обеспечить качественное оказание медицинской помощи, в том числе плановой, бесперебойную поставку в организации здравоохранения лекарственных средств, включая вакцины.