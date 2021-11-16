Министерство здравоохранения обновило предельные максимальные тарифы на ряд услуг. Это предусмотрено постановлением Минздрава №119 от 8 ноября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Отмечается, что этот документ вносит изменения в ряд ведомственных постановлений, регулирующих тарифы на некоторые медицинские услуги.

В частности, скорректированы предельные максимальные тарифы на услуги по лучевой и ультразвуковой диагностике, лабораторной диагностике, в том числе инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические) и на услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг.

Обновлены также предельные максимальные тарифы на услуги по медицинскому освидетельствованию состояния здоровья граждан для получения медсправки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.