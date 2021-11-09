Минобороны считает обвинения польской стороны в нарушениях границы белорусскими военнослужащими необоснованными и бездоказательными, говорится в сообщении пресс-службы белорусского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что 8 ноября 2021 года в 17.00 по минскому времени по инициативе польской стороны в городе Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при Посольстве Беларуси в Польше полковника Алексея Бортника с представителями Министерства национальной обороны Польши по вопросу о якобы имевших место «нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису». «При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было», — отметили в Минобороны.

В данном контексте белорусский военный представитель заметил, что Министерство обороны Беларуси всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций.

По мнению Министерства обороны, размещение 10 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны Польши 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью.

«Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тыс. и более военнослужащих», — обратили внимание в военном ведомстве.

«До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей», — подчеркнули в Минобороны.

В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа не получено.

«С учетом вышеизложенного белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными, а также что Министерство национальной обороны Республики Польша не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень» — резюмировали в Минобороны.-