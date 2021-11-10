Мобильная группа райисполкома посетила филиал ОАО «Гомельлен»

Ранее на заводе было выявлено немало нарушений, касающихся правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при выполнении работ. Членов группы приятно удивила чистая, ухоженная территория, но дальше… Нарушения повсюду, куда ни глянь.

Привлек внимание и аварийный навес для хранения сырья: постройки, находящиеся в подобном состоянии, должны быть либо в срочном порядке отремонтированы, либо ограждены, либо и вовсе снесены. На некоторых из них требуется ремонт кровли.

Остро стоит тема с соблюдением микроклимата в производственных цехах льнозавода. Практически у всех работников завода отсутствует спецодежда и спецобувь, а тех, которые в ней, можно буквально сосчитать по пальцам. Сотрудники в цеху по переработке льна работают без респираторов, предусмотренных технологией. Также как и на медицинские аптечки: на всей территории они разукомплектованы, более того, практически ни в одном транспортном средстве, находящемся на территории завода, аптечек попросту нет. Как пояснили работники, На закупку всего этого пока нет средств.

Что касается безопасности, то в цехах в основном вращающиеся ременные, цепные и зубчатые передачи куделеприготовительных агрегатов закрыты, однако имеет место и не закрытие защитными ограждениями движущихся частей агрегата.

– Игнорирование защитных кожухов чревато несчастными случаями с очень печальными последствиями. Это результат отсутствия должного контроля со стороны ответственных лиц и наплевательского отношения к своей безопасности, – прокомментировала ситуацию начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич.

У мобильной группы появилось много вопросов по линии санитарного состояния объектов: бросаются в глаза требующие ремонта фасады зданий, крыш, необходим ремонт и внутри производственных помещений. Бытовки, душевые, раздевалки грязные, прокуренные, их состояние весьма и весьма плачевное. Равно как и состояние рабочих цехов: пыль, грязь, мусор, потеки на стенах, станки старые, изношенные.

Возникли вопросы и по пожарной линии, и по электробезопасности. Так, работающие двигатели линии переработки льна покрыты толстым слоем пыли. В помещениях – паутина, она же покрывает плотным слоем и внутренности электрощитовых. Огнетушители не заправлены, не производится своевременная очистка от горючих отложений (пакли, костры и горючей пыли) трубопроводов пневмотранспорта, крыши производственного здания, стен и оборудования в производственных помещениях. Но, следует отметить, что нарушения, касающиеся противопожарной безопасности и правил охраны труда, не требующие финансовых влияний, с момента последнего посещения мобильной группой завода все же устранены.