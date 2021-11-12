В рамках месячника по благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле, который стартовал 15 октября, в районе высадили «Аллеи дружбы».
В акции приняли участие представители райисполкома, депутатский корпус, работники РОВД и РОЧС, районные общественные организации, школьники.
Возле СШ№1 райцентра участниками акции были высажены 80 берез.
Гимназисты райцентра посадили 50 саженцев березы на улице Ленина.
Работники Буда-Кошелевского коммунальника высаживали деревья в районе микрорайона Молодежный.
Накануне 300 рябин и берез посадили в Гусевице и Пенчине представители предприятий, организаций и жители Гусевицкого сельсовета.