Сегодня в рамках месячника по благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле, который стартовал 15 октября и продлится до 15 ноября, трудовые коллективы организаций и предприятий, расположенные на территории города, задействованы на уборке закрепленных территорий.

Работники средней школы №1 г. Буда-Кошелево наводят порядок на городском пляже

Как показывает практика, даже пасмурная и дождливая погода не является помехой для благого дела. И сегодняшний День благоустройства не стал исключением. Трудовые коллективы вышли на улицы райцентра, чтобы навести порядок на подведомственных и закрепленных за организациями территориях. Уборка древесно-кустарниковой растительности, сухих листьев и мусора – сегодня основной фронт работ борцов за чистоту.

Работники Энергосбыта облагораживают земли общего пользования вблизи м-на Молодежный

Коллектив начальной школы г. Буда-Кошелево убирает прилегающую территорию

Представители культуры наводят порядок в городском сквере

Работники ККУП «Буда-Кошелевокиновидеосеть» убирают листву с подведомственной территории

Работники СП «АМИПАК»-ОАО постоянные участники «Дней благоустройства»

Представители коммунального хозяйства всегда на передовой

К наведению порядка на земле и благоустройству присоединились уваровчане

Никто не поспорит, что всегда радует глаз красивая и облагороженная территория. Поэтому забота о чистоте и порядке на родной земле – наше общее дело, от которого никто не должен оставаться в стороне.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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