Ни для кого не секрет, что гослесфонд Буда-Кошелевского района оснащен приборами круглосуточной фотовидеофиксации для предотвращения лесонарушений.

Фотоснимки, выполненные аппаратом в онлайн режиме, передаются на компьютер, приходит MMS на мобильный телефон лесной охраны. Об этом предупреждают знаки «Внимание! Ведется видеонаблюдение». Однако нарушителей предупреждающие знаки не смущают: воруют готовую продукцию, мусорят, незаконно рубят деревья, занимаются браконьерством. Думают, что никто не узнает, но сильно ошибаются. В каждом лесничестве имеется по несколько фотоловушек, которые работники лесной охраны устанавливают в лесу, периодически меняя месторасположение.

Так, в ноябре текущего года в 25 квартале Викторинского лесничества гражданин Л., проживающий в н.п.Дербичи Буда-Кошелевского района совершил незаконную рубку, чем нанес вред окружающей среде. Момент лесонарушения зафиксировала фотоловушка.

Нарушитель обязан будет уплатить штраф, а также возместить ущерб, причиненный лесу в соответствии ст. 16.17. часть 2. КоАП Республики Беларусь.

Не стоит нарушать природоохранное законодательство, выбрасывать мусор в лес, на обочину дороги или совершать иные нарушения природоохранного законодательства. Каждый нарушитель должен знать и понимать, что в этот момент он может попасть в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной лесхозом. В каждом конкретном случае нарушителю будет предъявлен иск о нарушении природоохранного законодательства, согласно которому придется заплатить солидный штраф.

Буда-Кошелевский опытный лесхоз