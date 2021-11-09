Холодно, нет воды, еды и элементарных вещей для детей. Беженцы, застрявшие на линии границы с Польшей, рассказали корреспонденту БЕЛТА о происходящем в их лагере.

Утром 8 ноября большая группа мигрантов была замечена неподалеку от пункта пропуска «Брузги». Двигались они в сторону белорусско-польской границы. Беженцы, большинство из которых граждане Ирака, курды по национальности, предприняли несколько попыток попасть в Польшу и пересечь возведенный на границе польской стороной забор. В ответ лился газ, слышались и выстрелы.

«Не понимаю, почему нас не хотят пустить в Польшу. Мы идем не к ним, а в Германию», — пояснил один из мужчин. Он признался, что у него большая семья — пятеро детей. Сейчас их уже нечем кормить, заканчивается вода.

«Мы не хотим возвращаться на родину, там плохо. В Германии все по-другому. Самое главное, там мы сможем работать и растить детей», — подхватывает еще один беженец. Еще один мужчина эмоционально просит сообщить всему Евросоюзу, что происходит на польской границе.