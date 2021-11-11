В этом убеждена управляющая делами МТК «Бушевка» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Оксана Алагинская, которая приехала в Беларусь из Украины в 2015 году, спасаясь от напряженных событий в ее родной стране.

– То, как сегодня европейские политики относятся к людям, идущим к ним за помощью, переходит все мыслимые нормы и принципы человеческого понимания. Печально видеть и слышать о том, какие зверства в отношении мигрантов проявляют польские и литовские силовики, которые напрочь обесценивают человеческую жизнь. В свое время и я искала приют на белорусской земле, где нас, беженцев с Украины, приняли как родных, дали крышу над головой и работу. Поверьте, нет ничего страшнее, чем в прямом смысле слова бежать из своего дома, бросать налаженный быт, имущество, оставлять родных и близких людей и отправляться в никуда. Наверное, только на собственном опыте, испытав все это, можно по-настоящему понять, что чувствуют люди, попавшие в подобное положение. Глядя на цивилизованный Запад, становится страшно от того, что уязвимых и беспомощных людей, в том числе беременных женщин, маленьких детей и обессиленных стариков, всеми силами не пускают на свою землю.

В очередной раз не перестаю восхищаться белорусами и говорить им спасибо за то, что они спасают жизни и здоровье людей, попавших в беду. Жаль, что европейцы забыли о таких понятиях как гуманность и сострадание. Поэтому невольно возникает вопрос: какую ответную реакцию от отчаявшихся беженцев, к которым применяли силу, жестокость и унижения, ожидают они? Ведь не зря говорят, что жестокость порождает жестокость. Чтобы ни случилось, как бы самим не было тяжело, прежде всего, нужно оставаться людьми. Хочется верить, что европейские политики услышат спасающихся от войны беженцев и пойдут им навстречу, ведь мир и спокойствие – это самая большая ценность, которую нужно всем хранить и оберегать.

Ольга ЧЕРНЯКОВА