На Будакошелевщине завершилась республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», которая весело и ярко прошла в супермаркете «Евроопт».

Покупателям пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с активистами Белорусского общества Красного Креста, рассказали о целях и задачах акции, призвали граждан отказаться от привычки курения, которая в большинстве случаев является причиной пожаров и гибели людей. При проведении мероприятий гражданам презентовали информационно-пропагандистскую компанию «Не жди белочку – туши окурок!», тем самым ещё больше убеждали об опасности пагубной привычки.

В рамках проведения акции граждане принимали участие в викторинах и конкурсах «Завяжи с курением», «Головоломки от белки», «Здоровый азарт», «Забей на сигарету» и оставляли пожелания курильщикам на ростовой сигарете. Самым заядлым курильщикам предлагали поменять сигарету на конфету. Также рекомендовали оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями, продемонстрировали их работу.

Участники конкурсов не ушли с пустыми руками, им вручили буклеты «Не прожигай свою жизнь» и настольные календари «Не жди белочку – туши окурок».