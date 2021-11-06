О любви к дереву, школьных каникулах, новых проектах – обо всем этом и не только «Авангард» узнал, побывав на неделе в Неговской школе.

Самого младшего из Леоновых, семиклассника Игоря, застаем в школьной мастерской. Юноша, как и все его сверстники, помимо освоения виртуального пространства, любит делать реальные вещи, причем те, которые приносили бы пользу не только ему, но и окружающим. Речь идет о семейном увлечении – изготовлении деревянных изделий.

Сегодня Игорь работает вместе с отцом. Леоновы мастерят большие деревянные шашки для школы: рассчитали масштабы, изготовили эскизы. Отец выпиливает шайбы, а сын обтачивает каждую на шлифовальном станке. Работу планируют закончить в ближайшее время. Кстати, идея изготовить новые шашки возникла именно у Игоря. Николай Викторович поддержал сына. Сказано – сделано. К полудню понедельника дюжина ровненьких кругляшей уже стопкой лежит на столе, готовая к покраске. Всего нужно сделать 24 штуки плюс пару запасных, а уже под шашки отец и сын будут мастерить и стол.

Это первая серьезная работа Игоря: до сих пор в его коллекции были предметы кухонной утвари: толкушки, деревянные лопатки. Демонстрируя одну из них, Леоновы приоткрывают свой секрет: оказывается, лаком покрывается только ручка, остальная часть, т.е. та, что соприкасается с пищей, проваривается в подсолнечном масле.

Николай Леонов – рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений в школе. Отремонтировать мебель, подкрасить, прибить, словом, вся хозяйственная часть – зона его ответственности. Но все это он делает непременно с творческим подходом. Искусно владеть инструментом когда-то его научил отец. Не без гордости Николай Викторович поделился, что самый старший из Леоновых, рано оставшись без отца, уже в 16-летнем возрасте смог построить деревянный дом в Якимовке, в котором уже почти полвека живет вместе с супругой. Дед Николая Леонова – фронтовик, дошел до Берлина. «Папин дядя был столяром, обучал его всем тонкостям ремесла, – продолжает Николай Викторович. – Так сложилось, что отец по жизни и токарь, и сварщик, и тракторист в одном лице, а дерево, скорее, для души».

Кстати, глава рода Леоновых, Виктор Алексеевич, был уже героем одной из наших публикаций. Читателям наверняка запомнилось родовое гнездо наших собеседников – проехать мимо просто невозможно. Теперь понятно, откуда у Леоновых любовь к «деревянному» творчеству. И это правильно, когда все только самое хорошее переходит из поколения в поколение.

Вроде и каникулы начались, а ребята из Неговской школы по-прежнему спешат в родную альма-матер. В чем секрет? Просто в школе смогли организовать работу и отдых так, что засидеться дома просто не получится.

Впрочем, в этом мы смогли убедиться сами. В одном из кабинетов девятиклассники всю каникулярную неделю будут заняты ремонтом книг и школьной мебели. Все это благодаря совместному с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома проекту. Рассчитан он на участие школьников с 14 лет. Директор школы Наталья Дралова вкратце вводит в курс дела: «Заключили договор с управлением по труду, создали 10 рабочих мест. С детьми также заключили договоры и провели все необходимые инструктажи. Ребята прошли медкомиссию, на работу они приняты по трудовым книжкам. Каждый получит порядка 70 рублей за 5 рабочих дней».

Координатор проекта, учитель начальных классов Ирина Гавриленко, добавляет, что книги ребята будут клеить в течение 3-х дней, а остальное время – работать с ремкомплектами (ремонтировать парты и стулья). Это уже не первый проект, реализованный в школе. К примеру, оригинальные цветы из фоамирана, изготовленные ребятами в предыдущем проекте, до сих пор служат прекрасным украшением ко всем проводимым мероприятиям, а обустроенная клумба с зелеными насаждениями в школьном дворе с каждым годом обновляется и дополняется.

Отметив важность проектной деятельности, руководитель учреждения пояснила, что данное направление способствует решению сразу нескольких задач: во-первых, это занятость школьников, во-вторых, ребята получают свою первую заработную плату, и в конце концов, то, что удается сделать, остается в школе и служит не один год.

Весело и шумно было в этот день и в спортивном зале. Ребята из младшего звена с удовольствием проходили этапы спортивной эстафеты, организованной для них учителем физвоспитания Сергеем Ильевым.

Кроме того, в планах на неделю у ребят – поездка в бассейн Чечерска и посещение музея хлеба в деревне Ботвиново. Уверена, осенние каникулы для неговских школьников не прошли даром и запомнились яркими моментами и событиями.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец