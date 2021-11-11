Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров поставил задачи по наиболее актуальным и острым темам повестки дня.

Глава государства, в частности, поставил задачи перед аграрным сектором, высказался об острой ситуации на границе с мигрантами, дал поручения по реагированию на санкции Запада в отношении Беларуси, высказался на тему лечения в Беларуси пациентов от коронавируса. На совещание был вынесен и ряд иных вопросов, в том числе по реформированию предпринимательской деятельности.

В первую очередь глава государства коснулся темы уборочной, завершения осенних полевых работ и заблаговременной подготовки к весне. Главное требование главы государства заключается в том, чтобы все делалось качественно и оперативно, в оптимальные сроки. Цены на продовольствие в целом очень приличные, заметил Александр Лукашенко, и это позволит поправить и укрепить финансовое положение хозяйств. Особые акценты на подготовку и ремонт техники к весне, а стратегическая задача на ближайшую перспективу — мелиорация.

Александр Лукашенко не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами. Он поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно о беременных и детях. В том числе глава государства поручил подвезти им сухих дров.

Задача Министерству иностранных дел — в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы.