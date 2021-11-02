Министерство по налогам и сборам в связи с поступающими обращениями субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот обуви, сообщает.

Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в целях исключения напряженности в предпринимательской среде, создания комфортных условий перехода субъектов хозяйствования на новые условия осуществления предпринимательской деятельности в связи с внедрением механизма маркировки товаров средствами идентификации МНС полагает возможным применять следующие подходы.

В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя в период с 15 октября по 1 ноября 2021 года, подтверждённой документально (наличие листка нетрудоспособности или справки о временной нетрудоспособности), такой индивидуальный предприниматель, не прошедший ранее регистрацию в государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (далее – система маркировки) и (или) не передавший в систему маркировки информацию о проведении инвентаризации остатков товаров (обуви), вправе осуществить необходимые действия в течение 10 рабочих дней с даты восстановления трудоспособности, при условии предоставления оператору системы маркировки (РУП «Издательство «Белбланкавыд») копии листка нетрудоспособности или копии справки о временной нетрудоспособности.

При этом обращаем внимание, что в соответствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь от 10.06.2011 №243

«О маркировке товаров», постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.05.2021 № 17 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243»

(далее – постановление № 17), оборот (в том числе хранение) остатков товаров, на которые не нанесены средства идентификации, информация о которых отсутствует в системе маркировки, или в систему маркировки не передана информация о дате, номере инвентаризационной описи и общем количестве остатков товаров по инвентаризационной описи, запрещается.

Учитывая изложенное, при невнесении в систему маркировки соответствующих сведений в течение 10 рабочих дней с даты восстановления трудоспособности, остатки обуви, обороту на территории Республики Беларусь не подлежат.

При приобретении с 1 ноября 2021 г. на территории Российской Федерации, маркированной как средствами идентификации общеустановленного образца, так и «упрощенными средствами идентификации», полученными российскими субъектами хозяйствования для маркировки остатков товаров, имевшихся у них на дату введения маркировки, белорусские субъекты хозяйствования вправе осуществлять оборот (в том числе ввоз и дальнейшую реализацию) таких товаров при условии подтверждения оператором системы маркировки

(РУП «Издательство «Белбланкавыд») наличия информации о таком средстве идентификации.

Справочно. Для получения такого подтверждения белорусскому субъекту хозяйствования необходимо передать в систему маркировки информацию в составе согласно подпункту 1.6.4 пункта 1 приложения 2 к постановлению № 17.

Обращаем внимание, что предусмотренный в настоящем пункте порядок носит временный характер и применяется до момента урегулирования на площадке Евразийской экономической комиссии вопроса об обеспечении признания кодов маркировки в общеустановленном порядке в рамках Евразийского экономического союза, о чем будет сообщено дополнительно».

Заместитель начальника инспекции С.Л. Шугова