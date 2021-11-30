К сожалению, не все аисты улетают зимовать в Африку. Обычно это происходит с травмированными или прирученными человеком птицами. Случается, что пары оставляют не научившихся летать птенцов. В общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» рассказали, что делать, если вы хотите помочь, но не знаете как.

Во-первых, голод для таких птиц страшнее холода. Особенно учитывая тот факт, что в Беларуси зимы бывают довольно теплые. Обычно аисты хорошо переносят зиму у небольших незамерзших речек, где могут ловить рыбу. Во-вторых, ситуацию осложняют не только низкие температуры и небогатый рацион, но и другие птицы: на аистов охотятся орланы. Конечно, с природоохранной точки зрения белому аисту ничего не угрожает, их численность достаточно высокая, виду ничего не угрожает. И гибель даже нескольких сотен особей не ухудшает положение этих птиц. Однако помочь все равно хочется. Что для этого можно сделать?

Оставшихся зимовать аистов можно подкармливать размороженной рыбой или мясными отходами. Теплое помещение им не всегда нужно, оно может понадобиться только в случае морозов ниже 15 градусов. Не забудьте: если вы забираете птицу в помещение, нужно оформить акт конфискации через местную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Весной можно будет выпустить аиста.

Правда Гомель