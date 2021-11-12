Посольство Ирака в России объявило об организации вывоза желающих вернуться домой иракцев из Беларуси. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

«Посольство Республики Ирак в Российской Федерации объявляет об организации эвакуационной поездки для иракских граждан, желающих вернуться из Республики Беларусь в Ирак. Для включения в список на эвакуацию просьба обращаться по телефону консульства: +79652673377 (WhatsApp) или по электронной почте консульства: cons@iqemb.ru», — говорится в сообщении.

Какие-либо подробности о механизме вывоза и возможных датах в сообщении не приводятся.