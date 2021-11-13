В Струках горела баня

Поздней ночью 7 ноября спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном строении в деревне Струки. В результате огнем уничтожены кровля и имущество внутри бани, повреждены стены. Пострадавших нет. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

РОЧС напоминает: категорически запрещено эксплуатировать отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой, открытой дверцей топливника и при отсутствии предтопочного металлического листа. Не допускайте перекала печи, ведь это одна из распространенных причин пожаров.

Думайте, кого приглашаете в гости

Все мы знаем поговорку, что незваный гость хуже татарина. А вот гость, от которого не знаешь, чего ожидать, и того хуже. На собственном примере это смогли ощутить жители нашего района. В первом случае 28 октября неработающий 32-летний житель Еленца, находясь в домовладении своего ровесника, жителя Губич, похитил у него мобильный телефон. Хозяину его вернули. А несколькими днями ранее уже в Березине к неработающему местному жителю зашел в гости житель райцентра. Результат визита – похищенные куртка и шапка хозяина дома, да еще и 55 рублей в придачу. В отношении похитителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Заставил односельчан поволноваться

Не спалось в ночь 5 ноября не только 52-летнему неработающему жителю Руденца, но и его односельчанам. Первый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений вырвал доску из забора одного из домовладений и повредил стекло в окне дома. Но на этом решил не останавливаться. Проследовав дальше, лопатой нанес повреждения легковому автомобилю, припаркованному уже на другой улице. Разбуженные хозяева домовладений обратились в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА