Профсоюзы Гомельского областного объединения не остались в стороне от гуманитарного кризиса на границе Беларусь-Польша. Они направят продукты, теплые вещи, предметы первой необходимости нуждающимся.

– Профсоюзы Гомельской области проявили солидарность, откликнулись на призыв государства и Федерации профсоюзов. Мы приобрели тысячу продуктовых наборов для детей и взрослых, – рассказала заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская. – Завтра груз доставят на территорию Гродненской области. В составе наборов – питьевые йогурты, сырки, детское молоко, сгущенка, мясные изделия, каши быстрого приготовления и прочее. Кроме того, есть теплые носки, средства гигиены.

К акции подключились все профсоюзные организации. Планируется, что кроме Гомельщины 16 ноября окажут помощь мигрантам Минское городское и Могилевское областное объединения профсоюзов.