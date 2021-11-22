Комитет госконтроля по поручению Главы государства занимается наведением порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства.

Гомельская область по общему числу долгостроев – третья в стране (больше только в Минской и Витебской областях). На начало нынешнего года в регионе насчитывалось 546 таких объектов (коммунального, сельскохозяйственного, административного, торгового и иного назначения). Также Гомельская область является обладателем самой большой доли объектов, строительство которых начато более 5 лет назад, их доля составляет 83% от общего числа долгостроев.

Местными органами власти во взаимодействии с заказчиками строительства принимаются меры по сокращению числа долгостроев, определен алгоритм такой работы, проведена инвентаризация объектов, уже имеется положительная динамика.

За 9 месяцев 2021 года число долгостроев в области сократилось на 24% или на 131 объект, а в отдельных регионах – на половину и более (в Брагинском, Ветковском, Мозырском районах и г. Гомеле), работа с ними продолжается.

Однако есть районы, в которых местные органы власти и заказчики проблемой сверхнормативного строительства практически не занимаются. Например, в Лельчицком районе за истекший период текущего года не введен в эксплуатацию ни один из 15 долгостроев (все объекты района начаты строительством более 7 лет назад). Инвесторы и заказчики рассматривают начало работ с половиной долгостроев (7 объектов) не раньше 2022 года, а с остальными объектами – еще позже.

Отдельные объекты достроены и эксплуатируются, но продолжают числиться в незавершенном строительстве. Например,

в г. Гомеле уже давно завершены реставрационные работы по памятнику архитектуры «Охотничий домик» и по объекту «Памятник архитектуры 19 века – Николаевская церковь». Оба объекта эксплуатируются, но «повисли» в отчетности как незавершенные из-за ликвидации в 2020 году

КПУП «Гомельреставрация», которое своевременно не ввело объекты в эксплуатацию и не передало документацию их балансодержателям.

Для окончательного решения проблем с долгостроями местные власти должны принять решения по каждому объекту (достраивать, сносить, продавать и т.д.), просчитать конкретные размеры необходимых средств для завершения запланированных мероприятий, определить источники финансирования, скорректировать региональные мероприятия, не допускать появления новых сверхнормативных объектов.

Чтобы активизировать данную работу по инициативе Комитета государственного контроля состоялось внеплановое заседание Гомельского облисполкома, на котором определены дальнейшие пути решения проблемы. Принятие мер находится на контроле Комитета.».

Комитет государственного контроля

Гомельской области