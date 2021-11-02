Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведена выборочная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ОАО «Николаевка».

В ходе выборочной проверки субъекта хозяйствования были установлены факты отсутствия указателей категорий по взрывопожарной опасности на зданиях и сооружениях, не ведется контроль за наличием и технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения, не обеспечено проведение обучения работников по программе пожарно-технического минимума, также присутствовали нарушения требований, предъявляемых на путях эвакуации.

По результатам проверки ОАО «Николаевка» составлен акт, установлены сроки исполнения. Руководитель и должностные лица привлечены к административной ответственности.