Общее количество студентов в вузах Беларуси составляет около 254,4 тыс. человек*.
Количество студентов, занятых в научных исследованиях, составляет около 71,2 тыс. человек.
Общее количество вузов Беларуси — 50, из них 8 частной формы собственности, 42 государственной формы собственности.
Перспективные разработки студентов, магистрантов и аспирантов:
университетский наноспутник BSUSat-2 (БГУ);
носимая электроника EL-Sense (БГУ);
комплексные технологии проектирования и производства перспективной элементной базы микроэлектроники, создания нового поколения приборов радиофотоники, СВЧ-техники, наноматериалов и функциональных покрытий (БГУИР);
технологии кибербезопасности для IT-инфраструктуры (БГУИР);
автоматизация газонаполнительной станции (БНТУ);
технология новых защитных покрытий для повышения долговечности медных сплавов для стекольного производства (БНТУ);
керамические материалы на основе фосфатов кальция с использованием метода СВС в растворах (БГТУ);
зигзагообразная регулярная структурированная насадка в массообменных аппаратах нефтехимии и нефтепереработки (БГТУ);
технология дуговой сварки в функционально-градиентных защитных газовых средах (БРУ);
защита речевой и видеоинформации в широкополосном волоконно-оптическом канале передачи (ПГУ);
энергоэффективный пеностекольный теплоизоляционный материал (ГрГУ имени Я.Купалы).
* Здесь и далее — данные на 2020/2021 учебный год.
** Разработка относится к горно-шахтному оборудованию.
Источник: Министерство образования Беларуси.