Общее количество студентов в вузах Беларуси составляет около 254,4 тыс. человек*.

Количество студентов, занятых в научных исследованиях, составляет около 71,2 тыс. человек.

Общее количество вузов Беларуси — 50, из них 8 частной формы собственности, 42 государственной формы собственности.

Перспективные разработки студентов, магистрантов и аспирантов:

университетский наноспутник BSUSat-2 (БГУ);

носимая электроника EL-Sense (БГУ);

комплексные технологии проектирования и производства перспективной элементной базы микроэлектроники, создания нового поколения приборов радиофотоники, СВЧ-техники, наноматериалов и функциональных покрытий (БГУИР);

технологии кибербезопасности для IT-инфраструктуры (БГУИР);

автоматизация газонаполнительной станции (БНТУ);

технология новых защитных покрытий для повышения долговечности медных сплавов для стекольного производства (БНТУ);

керамические материалы на основе фосфатов кальция с использованием метода СВС в растворах (БГТУ);

зигзагообразная регулярная структурированная насадка в массообменных аппаратах нефтехимии и нефтепереработки (БГТУ);

технология дуговой сварки в функционально-градиентных защитных газовых средах (БРУ);

защита речевой и видеоинформации в широкополосном волоконно-оптическом канале передачи (ПГУ);

энергоэффективный пеностекольный теплоизоляционный материал (ГрГУ имени Я.Купалы).

* Здесь и далее — данные на 2020/2021 учебный год.

** Разработка относится к горно-шахтному оборудованию.

Источник: Министерство образования Беларуси.

Белта