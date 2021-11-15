Районной организацией Белорусского Общества Красного Креста объявлена благотворительная кампания по сбору средств для оказания помощи мигрантам, которые находятся на белорусско-польской границе.



– Главная миссия нашей организации – уменьшить страдания людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И мы видим, какой ужас сейчас происходит на границе Беларуси и Польши. Там страдают люди. А это мужчины, женщины, беременные и дети разного возраста. Сейчас холодает, людям нужны теплая одежда, еда, вода. И мы также объявили в районе сбор вещей и продуктов для этих людей. Потому что мы не можем остаться в стороне от чужого горя, – отметила председатель районной организации БОКК Елена Куриленко.

В первую очередь мигранты нуждаются в теплой одежде и обуви, в том числе детской, одеялах и спальных мешках, палатках, продуктах питания и воде. Контейнер для сбора одежды и обуви установлен в ЦКРОиР. Лекарства Красный Крест не принимает, как и скоропортящиеся продукты.

– Чтобы поддержать беженцев и предоставить гуманитарную помощь, мы начали сбор средств. Каждый, кто хочет помочь, может произвести благотворительный платеж, – сообщает Елена Васильевна. – Сделать это можно в системе ЕРИП через пункт «Благотворительность, общественные объединения», далее «Помощь детям, взрослым» — «Белорусский Красный Крест» — «Благотворительные взносы» — «Секретариат Красного Креста» — «Благотворительный взнос». Затем вести номер благотворительной акции 9000, данные и сумму платежа.

К слову, районное объединение «Белорусский союз женщин» уже приняло участие в кампании. Им были перечислены денежные средства на счет Гомельской областной организации Красного Креста.

Желающие оказать помощь могут обратиться по телефону: +375297646585 (Елена Васильевна).