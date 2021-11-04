Видеосюжет о помощи 20-летнему Саше Фурсе из г.Барановичи (Брестская область), который еще несколько лет назад был одним из самых тяжелобольных детей в Беларуси. Сейчас он считается тяжелобольным взрослым, жизнь которого все также поддерживают дорогостоящие лекарства, кислородный концентратор и диазепам при судорогах. Чтобы жить, парень постоянно принимает 10 лекарственных препаратов, 5 из которых очень дорогостоящие. Мама Саши постоянно ухаживает за сыном, и не может приобрести их за свои средства.