Они-то, как никто, знают: обработка почвы с осени под весенний сев значительно уменьшает напряженность весенних полевых работ и позволяет провести сев яровых культур в оптимальные агротехнические сроки. Как в СУП «Андреевка» идет зяблевая обработка почвы, рассказывает «Авангард».

По словам директора хозяйства Артема Малышева, поднятие зяби – один из важных приемов, который необходимо выполнить до наступления морозов. А пока погода благоволит, сельские труженики не теряют времени и стараются как можно эффективнее использовать эту возможность.

– Практика подтверждает: осенняя вспашка значительно уменьшает напряженность весной, что в свою очередь обеспечивает качественную предпосевную обработку почвы и дает возможность посеять яровые культуры в более короткие сроки. Надо понимать, что пахота нечто большее, нежели зацепить плуг и выехать в поле. Нужно работать качественно, так как от этого напрямую зависит будущий урожай. Ведь осенняя и зимняя влага для почвы равнозначна золоту. Одним словом, выигрывает тот, кто организованнее сработает осенью. На утро пятницы в хозяйстве вспахано 1030 га, или 31% к заданию, – отметил Артем Викторович.

В сельхозпредприятии понимают всю важность данного направления, поэтому эту важную задачу доверяют настоящим профессионалам, таким как механизатор Дмитрий Марченко. Застаем его прямо в поле, вблизи Широкого, где на мощном энергонасыщенном тракторе МТЗ-3522 он ведет осеннюю вспашку. Дмитрия Владимировича можно смело назвать потомственным аграрием, ведь его дед и отец трудились в родном хозяйстве механизаторами, да и младший брат уже не один год сидит за рулем сельхозтехники. Вот и получается, что уже третье поколение семьи Марченко возделывает землю.

– Практически круглый год я задействован на полевых работах. Весной подготавливаю почву под яровой сев, а осенью – под озимый. К тому же поднятие зяби – это мое направление, – делится земледелец. – Этот вид работ я изучил досконально, так что все нюансы стараюсь соблюдать на сто процентов.

В хозяйство мужчина пришел 21 год назад, сразу после учебы в УПК, где получил профессию тракториста-машиниста. Проявил себя не только в обработке почвы, но и в уборочной страде. На протяжении восьми сезонов садился за штурвал зерноуборочного комбайна, показывая достойные результаты. И хоть нынешнюю уборочную кампанию он пропустил, в следующем году планирует наверстать упущенное и намолотить заветную тысячу тонн зерна.

– Все больше убеждаюсь, что земля – это живой организм. Она все понимает и чувствует. Бережно ухаживаешь за ней, обрабатываешь, пашешь, сеешь, а она словно благодарит тебя за это, радуя хорошими всходами и урожаями. А если не приложишь сил и труда, не уделишь ей должного внимания, то ничего от нее и не получишь. Вот такая житейская мудрость получается, – рассказывает аграрий.

Как отметили в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, поднятие зяби идет во всех сельхозпредприятиях района. Необходимо провести вспашку 20 тыс. га, по состоянию на 5 ноября работы выполнены на 49%. Успешнее всего с этой задачей справляются аграрии РУП «Белоруснефть-Особино», СУП «Андреевка» и ОАО «УваровичиЭлит». Наряду с поднятием зяби заканчивается уборка кукурузы на зерно и силос, ведется внесение калийных и фосфорных удобрений под яровой сев следующего года.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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