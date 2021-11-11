Первое офицерское собрание сегодня состоялось в районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

В мероприятии приняли участие ветеран пожарной службы – бывший старший инженер инспекции надзора и профилактики РОЧС Иван Алексейков, благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоирей храма Святителя Николая Чудотворца Сергей Пешко и офицерский состав РОЧС.

Открывая мероприятие, начальник РОЧС Сергей Халдай отметил, что среди основных задач офицерских собраний – формирование и поддержание в служебных коллективах здоровой морально-психологической и нравственной обстановки, товарищеских отношений, достижение высокой степени мотивационной готовности работников к безусловному и качественному выполнению служебных обязанностей при строгом соблюдении дисциплины и законности, воспитание работников в духе патриотизма и любви к Родине, обсуждение вопросов, связанных с деятельностью органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, и принятие управленческих решений. Также присутствовавших на нравственных устоях и установках, а также на необходимости соблюдения служебной дисциплины.

– При обсуждении вопросов, принятии решений и проведении каких-либо мероприятий нужно во всем видеть возможности и интересы конкретного человека, – подчеркнул Сергей Анатольевич.

Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа Сергей Пешко пожелал спасателям крепкого здоровья и соответствовать высокому званию «офицер» органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Обращаясь к офицерам, ветеран пожарной службы Иван Алексейков призвал молодое поколение с честью выполнять служебный долг и поблагодарил за возможность принять его заявление о вступлении в члены офицерского собрания.

Продолжением мероприятия стала демонстрация видеофильмов.

В завершении было проведено голосование и избраны председатель совета офицерского собрания РОЧС, секретарь, казначей ревизионной группы, а также обсуждена дальнейшая деятельность офицерского собрания.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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