Настроение, как сказал бы Антон Чехов, «то ли чай пойти выпить, то ли повеситься». Ноябрь – теперь всем непросто. Уйти бы в спячку до весны, да кто ж отпустит. Приходится зажигать солнце внутри себя, разгонять осеннюю хандру всеми доступными способами: думать позитивно, регулярно шутить, смеяться, меньше сидеть в соцсетях и чаще встречаться с близкими. Последнее, к слову, неплохо помогает. Попутно можно написать новые главы семейной истории и открыть неизвестные эпизоды. Иногда весьма забавные. Одним из них захотелось поделиться с вами.

Минимум два раза в год бабушка рассылала своим городским сыновьям телеграммы-молнии с таким текстом: «ПРИЕЗЖАЙ ТЧК БОРЯ ПРИ СМЕРТИ ТЧК МАМА». По странному стечению обстоятельств неизлечимая болезнь настигала Борю накануне октябрьских и пасхальных праздников: в деревне это время убоя домашних свиней. Взрослые сыновья бросали все дела и мчались за сотни километров – ну нельзя же Борю не проводить в последний путь. Правда, Боря, умирающий по два раза на год, оказывался живее всех живых, и на следующий год история повторялась. Просто Борями бабуля нарекала всех кабанчиков, а телеграммы предназначались работодателям. Те, конечно, понимали, что к чему, но из уважения к бабулиному чувству юмора и напористости не задавали лишних вопросов – отпускали «скорбящих родственников» с работы. Для Бори это не сулило ничего хорошего, для остальных все складывалось наилучшим образом.

Я застала это счастливое время: с застольями, аппетитными кровянками, сальтисоном, шкварками, домашними колбасами, разговорами, песнями и плясками под баян. Раньше люди развлекали себя сами, и получалось это у них здорово. Я так скучаю по тем временам. Часто вспоминаю и улыбаюсь, словно только что окончила бесплатный тренинг по позитивному мышлению.

Эта история, как привет из прошлого, добавила светлой радости в стылый ноябрьский вечер. Надо обязательно записать ее для внуков и почаще разговаривать с родными. Слова умеют поворачивать время вспять, а еще они лечат и прогоняют прочь грусть-тоску.

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ