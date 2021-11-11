Сегодня теплые слова поздравлений звучат в адрес ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кончица из Городка, что на территории Чеботовичского сельсовета. Он прошел войну, трижды был ранен, а после тяжелого ранения в феврале 45-го был комиссован в тыл и вернулся домой на Ветковщину, где и встретил долгожданную весть о Победе.

На фронт он ушел 18-летним мальчишкой. В войну был пулеметчиком, командиром расчета станкового пулемета «Максим». Участвовал в освобождении Беларуси и Польши. В 1944 году, освобождая Белосток, был сильно ранен и полгода провел в госпитале. Среди многочисленных наград ветерана – орден Отечественной войны и медаль «За отвагу».

После войны Михаил Дмитриевич много лет работал в родной деревне в сельском хозяйстве: на конной косилке и жатке, бригадиром. А незадолго до выхода на заслуженный отдых перешел в лесничество. 31 год назад,после того как его деревню отселили из-за аварии на Чернобыльской АЭС, переехал на Будакошелевщину.

Раны Михаила Дмитриевича беспокоят до сих пор, а с возрастом все сильнее. Несмотря на это, он никогда не теряет оптимизма и по-прежнему сохраняет бодрость духа. Ветеран всегда рад гостям и охотно делится историями из своей долгой и нелегкой жизни.

Подарки и теплые слова поздравления имениннику адресовали представители районного совета ветеранов, военного комиссариата, территориального центра социального обслуживания населения и коллектива редакции газеты «Авангард», пожелав долголетия и крепкого здоровья, и обязательно встретить 100-летний юбилей!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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