Главная площадь Нью-Йорка — Таймс-сквер — в новогоднюю ночь будет открыта для вакцинированных горожан и туристов. Об этом объявил мэр города Билл де Блазио, сообщает ТАСС.

Таймс-сквер — одно из популярных мест встречи Нового года у жителей Нью-Йорка и гостей города. В прошлом году из-за пандемии традиция была нарушена. «Мы рады сообщить, что намерены провести чудесную встречу Нового года на Таймс-сквер, со спусканием шара (традиционная церемония, когда огромный шар спускается по шпилю здания Уан-таймс-сквер, знаменуя приход Нового года) и всем остальным. Все это возвращается в полной мере», — сказал Билл де Блазио.

Для участия в празднике потребуется сертификат о вакцинации. Если сделать прививку нельзя по медицинским причинам, нужно будет представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия. Для детей младше пяти лет подтверждение вакцинации не потребуется. Однако и они, и те взрослые, которые не смогли сделать прививку по медицинским противопоказаниям, должны будут носить маски. Вакцинированные смогут находиться на Таймс-сквер без маски.

В Нью-Йорке хотя бы одну дозу вакцины получили более 80% жителей. Около 67% жителей прошли полную вакцинацию.

Первый раз праздник в центре нью-йоркского района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы.

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