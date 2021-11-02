Который день не горит фонарь на пешеходном переходе по ул. Советской в Буда-Кошелеве. А ведь рядом школа, парковка, городской стадион, остановочный павильон, магазин. И это в ноябре, когда ближе к шести вечера не видно не зги.

Пока коммунальная служба не дошла до фонаря, мы настоятельно рекомендуем пешеходам, велосипедистам и водителям быть предельно внимательными и осмотрительными. Первым следует обозначить себя световозвращающими элементами, а вторым – снижать скорость на проблемных участках.

Если вы можете пополнить список «темных» пешеходных переходов, сообщите нам, и мы их «подсветим».