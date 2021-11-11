10 ноября член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Алла Смоляк посетила Буда-Кошелевский район.

На встрече с заместителем председателя Буда-Кошелевского райисполкома Л.А. Кураликовой были обсуждены вопросы развития социальной сферы района, деятельность общественных организаций.

Шла речь и о заболеваемости жителей района коронавирусной инфекцией, вакцинации против COVID-19.

Также сенатор обратила внимание на важность взаимодействия государственных органов и общественных организаций по различным направлениям. «Важно, чтобы общественные организации, выполняя свои уставные задачи, оказывали посильную помощь и поддержку населению, развивали социальные сервисы», — подчеркнула Алла Смоляк.