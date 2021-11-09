Приход талибов к власти в августе этого года не только не гарантирует стабильности в центральноазиатском регионе, но и таит в себе немало угроз. Грандиозный пшик с огромными потерями. Зачем США 20 лет воевали в Афганистане и к чему это привело.

Часть первая Дикие нравы

«Талибан» считается террористической организацией во многих странах мира, включая Россию. Боевики уже управляли Афганистаном в 1996–2001 годах, и этот период получил неоднозначные оценки. С одной стороны, местное население, устав от войн и террора, хотело мира, безопасности и порядка, и талибам во многом удалось это обеспечить. Они строили дороги, ремонтировали разрушенные объекты инфраструктуры, боролись с преступностью. Заставили богатых жертвовать деньги вдовам, сиротам и нищим.

На данный момент у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. Фото из интернета

С другой стороны, их действия зачастую были излишне жестокими, а формат исламизации – экстремально радикальным. Немного ярких фактов. Когда боевики 27 сентября 1996 года захватили Кабул, то первым делом отправились в миссию ООН, в здании которой последние четыре года укрывался президент Афганистана Мохаммад Наджибулла. Захватив экс-лидера, они несколько часов зверски его пытали и убили. Затем привязали труп к джипу и протащили около километра до президентского дворца. Изуродованное тело Наджибуллы было подвешено за проволоку на КПП у ворот резиденции для всеобщего обозрения. Однако и этого мучителям показалось мало: в течение недели они, издеваясь, запихивали в рот и нос убитого сигареты, денежные купюры.

Новая власть переименовала страну из Исламской Республики Афганистан в Исламский Эмират Афганистан. Эта смена была отнюдь не просто формальной. В стране за ненадобностью отменили Конституцию, взамен стала действовать жесткая версия шариата. Возобновились отрубания рук за кражу, побивания камнями женщин, публичные казни убийц и проповедников христианства. Под запрет попали кино, телевидение, музыка, компьютеры и интернет, алкоголь, увеселительные заведения, шахматы и даже белая обувь. Мужчинам было велено носить бороду. За соблюдением указаний следила специально созданная шариатская полиция нравов.

Значительно (до средневековых устоев) ухудшилось положение женщин. Девочкам старше 10 лет возбранялось ходить в школу, снова ак­туальными стали вызывающе ранние браки. Представительницам женского пола нельзя было появляться на улице без сопровождения кого-то из мужчин – мужа, отца или братьев. Само собой, предписывалось ношение полностью закрывающей лицо и тело одежды. Кроме того, женщинам запретили работать и лечиться у врачей мужского пола, притом что других докторов уже не было.

Западные лекала не подошли

После свержения режима талибов в 2001 году США принялись «демократизировать» Афганистан и вводить новые порядки. 20-летнее проведение политики либерализации дало свои плоды. В стране заработала судебная система, основанная на светских правовых нормах. Женщины смогли учиться, работать, не прятать лицо. Местные полиция и армия получили современное снаряжение и помощь американских инструкторов.

Вместе с тем афганское обще­ство никогда не было монолитным. Напротив, оно раздираемо меж­этническими и межплеменными конфликтами. И далеко не всем жителям Афганистана нравилось устройство государства по западным лекалам, да и вообще само присутствие американских оккупантов на территории страны. Так что какая-то часть населения скрыто помогала талибам, а какая-то – непосредственно вступала в ряды боевиков, оказывала вооруженное сопротивление, устраи­вала теракты.

Такая форма борьбы привела талибов к весомым успехам. США, вложив в афганскую кампанию несколько триллионов долларов и потеряв тысячи солдат и офицеров, вывели войска. Причем эта операция не была похожа на гордую и размеренную поступь победителей, а, наоборот, обернулась для Америки позорным бегством. О чем мы подробно писали в номере за 28 октября.

Перед лицом террора

Очевидно, что талибы имеют непосредственное отношение к «Аль-­Каиде». В свое время Усама бен Ладен основал на территории Пакистана тренировочные лагеря по обучению боевиков для борьбы с советским контингентом в Афганистане. Как раз из этих баз позже в Ираке выросла террористическая организация «Исламское государство», а в Афганистане – «Талибан».

Сегодня политические лидеры талибов всячески отрицают связи с «Исламским государством». Заявляют, что их пути разошлись, поскольку ИГ ставит своей целью установление мирового исламского халифата, тогда как афганцы таких амбиций не имеют.

В ответ боевики «Исламского государства» почти ежедневно устраивают взрывы в Кабуле и других крупных городах. В основном их целью являются талибы, однако жертвами становятся как мирные жители, так и представители иностранных миссий.

По оценкам экспертов, ИГ создало в Афганистане свой филиал – так называемый «Вилайет Хорасан». Ряды этой группировки активно пополняют новые радикалы со всего мира. Поэтому многочисленные рейды «Талибана» по зачистке игиловцев очень походят на борьбу с ветряными мельницами. Более того, определенная часть талибов одновременно входит в ячейки «Исламского государства». Так что «Талибан», вероятно, не будет в состоянии контролировать всю территорию Афганистана, и страна поделится на три части – зоны влияния талибов, игиловцев и «Аль-Каиды». Это в свою очередь чревато всплеском террористической активности в соседних государствах – Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, а также в индийском Кашмире и китайском Синьцзяне. Боевики могут попытаться если не прийти к власти в этих регионах, то серьезно дестабилизировать ситуацию в них. Вспыхнуть может и на Северном Кавказе: у всех трех террористических организаций давние и тесные связи с чеченскими сепаратистами. Это требует особого внимания со стороны российских спецслужб.

Радикалы на вертолетах

Хорошо известно, что США вкладывали огромные средства в вооружение и обучение афганской армии и полиции, надеясь, что они смогут успешно противостоять талибам и удерживать власть в Афганистане. Однако этого не произошло. При наступлении боевиков в июле-августе этого года, официальные войска, оставшись без американской поддерж­ки, массово дезертировали, сдавая «Талибану» современные полностью укомплектованные военные базы.

В результате радикалам досталось около 75 тысяч автомашин, 200 беспилотников, 600 тысяч единиц стрелкового оружия, 20 тысяч ручных гранат, более 200 самолетов и вертолетов, а также море другой техники. По самым скромным подсчетам, все брошенное «добро» тянет на 80 миллиардов долларов.

Как заметил американский конгрессмен Джим Бэнкс, сейчас у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. К слову, «Талибан» – единственная на планете террористическая организация, которая разжилась собственной авиацией.

Впрочем, по мнению большинства военных экспертов, многими образцами техники, в том числе самолетами и вертолетами, боевики не смогут воспользоваться в силу низких компетенций. У них просто нет для этого квалифицированных специалистов. Так что наиболее очевидным решением станет продажа вооружения третьим странам, что, во-первых, принесет немалые деньги, а во-вторых, накалит обстановку в мире, если техника попадет в другие горячие точки.

Почем опиум для мафии

Большой угрозой остается распространение наркотиков. Афганистан – самый крупный на планете производитель опиатов. Почти 80% употребляемого в Европе героина делается из афганского опиума.

По данным доклада ООН, площадь посевов мака в стране в 2020-м (при американцах) составляла примерно 225 тысяч гектаров – это рекордные показатели с 1994 года. А реализация наркотиков приносила до 7 миллиардов долларов в год. При этом 25% трафика приходилось на Россию и среднеазиатские государства.

Однако не стоит думать, что при первом приходе талибов к власти героина производилось меньше. Это не так.

Как раз торговля наркотиками и была основным источником их доходов. Более того, «Талибан» обложил наркомафию, которая хотела распространять афганские опиаты, специальным налогом – закятом. Он составлял от 10 до 30%. Героин при боевиках производили 10 из 32 провинций страны. А вместе они давали около 70% мирового нелегального изготовления опиума. К тому же талибы активно занимались логистикой, проложив новые маршруты (в частности, северный и балканский) для поставок наркотиков в Россию, страны СНГ и ЕС. Как «Талибан» будет решать проб­лему наркоторговли в свой второй заход во власть, скоро станет понятно, но эксперты дают не слишком оптимистичные прогнозы.

Потоки беженцев

Ситуация в Афганистане осложняется еще и тем, что это крайне бедная страна. Уже сейчас около 20 миллионов жителей (а это половина населения) голодает или не имеет куска хлеба каждый день. Парадокс в том, что климат там благоприятен для сельского хозяйства, а земля весьма плодородна. Однако из-за постоянных войн и конфликтов стране не до посевных кампаний. Также по запросу США заморожены золотовалютные резервы Афганистана, находящиеся в зарубежных банках. Так что купить товары первой необходимости сейчас не за что. Решить продовольственный кризис может международная помощь, однако крупные игроки ждут от талибов сначала выполнения своих требований.

В результате бегства США талибам досталось около 75 тысяч автомашин, 200 беспилотников, 600 тысяч единиц стрелкового оружия, 20 тысяч ручных гранат, более 200 самолетов и вертолетов, а также море другой техники. Брошенное «добро» тянет на 80 миллиардов долларов

В этих условиях стремительно растут потоки беженцев из Афганистана. Несколько миллионов жителей уже покинули страну. Среди них не только нищие и голодающие, а и те, кто сотрудничал с американцами, был ими брошен при выводе войск и вполне логично опасался расправы со стороны талибов.

И хоть формально Евросоюз и Соединенные Штаты заявили о готовности принять у себя афганских беженцев, конкретики не прозвучало. До сих пор неясно, какие именно страны разместят мигрантов, в каком количестве и когда. Не говоря уже о том, что Австрия, Греция, Дания, Швеция, Венгрия открыто выступили категорически против приема беженцев.

Да и страны ЕС, а тем более США не имеют общих границ с Афганистаном. И для начала мигранты пытаются попасть в сопредельные государства – Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. При этом наибольшую угрозу представляют боевики и исламские эмиссары, которые проникают на приграничные территории под видом вынужденных переселенцев. Реально обеспечить их «фильтрацию» практически невозможно. Это грозит не только терактами в среднеазиатских и постсоветских странах в целом, но и рекрутингом местной молодежи в ряды джихадистов и радикальных группировок. Что в свою очередь неминуемо приведет к вооруженным конфликтам на этой территории.

В общем пока ситуация выглядит так, что грандиозную кашу заварили американцы и их европейские союзники, после чего спешно удалились, а расхлебывать ее придется России, Китаю, Индии, в зоне влияния которых намечается военный пожар. Продолжение следует…

Правда Гомель