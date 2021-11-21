Теплые слова и поздравления с юбилеем, цветы и подарки Антонине Кашицкой, отличнику финансовой системы Министерства финансов Республики Беларусь, адресовали бывшие коллеги по работе, представители районного совета ветеранов, РК ОО «БРСМ», РО ОО «Белорусский союз женщин».

– Антонина Кузьминична всегда по праву пользовалась уважением среди руководства и коллег. Это человек с колоссальным опытом работы, волевой, мудрый и целеустремленный руководитель. Она всегда была строга и требовательна к себе и окружающим, что позволяло неизменно достигать высоких результатов в работе. Ей в полной мере присущи такие качества как рассудительность и последовательность в принятии решений. Для нас она стала мудрым наставников, который охотно делился своим опытом и знаниями и вырастил не одно поколение финансистов. Сегодня мы продолжаем ее дело и заложенные традиции и считаем, что заслуги Антонины Кузьминичны перед районом сложно переоценить, – отметила начальник финансового отдела райисполкома, заместитель председателя районного Совета депутатов Наталья Прищепова.

Немало добрых слов услышала юбилярша и от районного совета ветеранов. Мария Максимчикова не могла не отметить профессионализм и преданность своему делу Антонины Кашицкой. Которая, к слову, выйдя на залуженный отдых в 2008 году, всегда старалась внести свою посильную лепту в общественную жизнь района, принимая участие в различных мероприятиях.

Уроженка Буда-Кошелева, Антонина Кашицкая всю жизнь посвятила своей малой родине. После окончания школы она решила продолжить дело матери, Марии Прохоровны Трофимцовой, которая с 1947 по 1979 год работала заместителем заведующего – начальником инспекции по бюджету финансового отдела райисполкома, и поступила в Минский финансовый техникум. Затем была учеба в Московском финансово-экономическом институте. Трудовой путь начинала с должности инспектора по учету в финансовом отделе райисполкома, некоторое время была главным бухгалтером в отделе культуры, а потом на протяжении 35 лет управляла денежными потоками района, причем 18 из них – в должности начальника финансового отдела. Она никогда не боялась брать на себя ответственность и нагрузку. Умело руководила большим коллективом, который в свое время насчитывал порядка 20 человек.

За годы безупречной и самоотверженной работы Антонина Кузьминична отмечена многочисленными наградами различного уровня. Удостоена нагрудным знаком «Отличник финансовой системы Министерства финансов Республики Беларусь».

– Перед финансовой системой стоит сложная и важная задача: создать все необходимые условия для достижения намеченных показателей роста экономики и повышения уровня жизни людей, – делится Антонина Кузьминична. – Поверьте, быть финансистом – нелегкая и в то же время очень ответственная задача. Ведь приходится управлять денежными потоками, связывающими все сферы хозяйственной деятельности района. Поэтому случайных людей в финансовом отделе не бывает. Я рада, что смогла воспитать достойную смену. Наш район по финансовым показателям неизменно занимал лидирующие позиции в области, а это, прежде всего, заслуга всего коллектива. Приятно в свой юбилей слышать теплые слова от такого большого количества людей. Даже с выходом на пенсию меня не забывают. Значит, я смогла оставить после себя хороший след, достойный уважения.

Коллектив редакции газеты «Авангард» присоединяется к поздравлениям и желает своей преданной читательнице Антонине Кашицкой крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни. С юбилеем!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора