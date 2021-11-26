В рамках контроля за выполнением Госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» Комитет государственного контроля Гомельской области 26 ноября 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением г. Гомеля.

Во время «горячей телефонной линии» граждане с 14.00

до 16.00 по телефону в г. Гомеле 23-83-78 могут сообщить о фактах ненадлежащего качества предоставляемых услуг теплоснабжения.

Поступившая в указанный день информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.