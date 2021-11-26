На мероприятие были приглашены режиссер фильма Петр Буслов (Известный по фильмам «Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Домашний арест») и кинопродюсер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, актер дубляжа Алексей Рязанцев. Фильм был показан в Беларуси впервые.

Актерский состав фильма также звездный: Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев, Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Семен Слепаков, Клим Шипенко и другие.

От нашего района присутствовали директор ККУП «Буда-Кошелевокиновидеосеть» Яна Покотылюк и активист БРСМ Григорий Захаров.

К слову, уже со 2 декабря посмотреть художественный фильм «Бумеранг» можно будет и в кинотеатре «Крынiца». Сеансы будут проходить ежедневно в 16:30 и 18:30. Приглашаем на просмотр.

Фоторепортаж с мероприятия.

Алина ЮРИНСКАЯ

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