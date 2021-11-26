1 ноября 2021 года делегация Республики Беларусь приняла участие в церемонии открытия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в г. Глазго (Шотландия) с участием ряда глав государств и правительств.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды на конференции представляет Наталия Инчина, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы.

Ранее уже сообщалось, что Республика Беларусь берет на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года на 35 процентов к уровню 1990 года с учетом поглощения в секторе «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» и без привлечения дополнительного финансирования (согласно предыдущим обязательствам сокращение составляло 28 процентов).

Планируется, что делегация Республики Беларусь будет участвовать в принятии решений по финансовым и нефинансовым механизмам Статьи 6 Парижского соглашения, что позволит нашей стране привлекать международные финансовые ресурсы для реализации различных климатических проектов.