Мероприятие состоялось в спортивном зале ГУ «ДЮСШ Кормянского района» среди ветеранов мини-футбола . Возраст участников — 40 лет и старше. Турнир был посвящен 78-й годовщине освобождения Буда-Кошелевского и Кормянского районов от немецко-фашистских захватчиков.

В соревновании приняли участие команды г.Осиповичи, Буда-Кошелево, г.п.Корма и РУП «Беларуснефть-Особино». По результатам игр третье место заняла команда РУП «Беларуснефть-Особино», второе место заняла команда г.Буда-Кошелево, победителем признана команда ветеранов г.Осиповичи опередившая наших земляков по разнице забитых и пропущенных мячей. Как отметил председатель РФСК Урожай Олег Еченко, данный турнир пользуется популярностью у любителей футбола, это уже третий турнир такого уровня с участием наших ветеранов. Турнир в г.п.Корма был организован на высоком организационном уровне, победители и призеры были награждены памятными медалями и призами.