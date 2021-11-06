Сезон массовой охоты на пушных животных (зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного) откроется в Беларуси с 6 ноября этого года.

Охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного. Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена способами: из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте — борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

Ружейная охота на другие вышеперечисленные виды пушных животных разрешена в светлое время суток способом с подхода, в том числе с охотничьими собаками. Разрешенными орудиями являются гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки — все породы, кроме гончих и борзых. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель). Продлится сезон охоты на пушнину до 31 января 2021 года.

Добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим, или охотничьего животного, не указанного в охотничьей путевке (кроме волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой и сороки), является незаконной охотой и влечет административную (ч.1 ст.16.27 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст. 282 УК Республики Беларусь) ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия данного животного.

В случае незаконной добычи дикого животного, являющегося образцом СИТЕС или включенного в Красную книгу, размер вреда, причиненного окружающей среде, исчисляется в двойном или тройном размерах соответственно. При незаконной добыче дикого животного, обитающего в угодьях, в которых запрещено его изъятие, размер вреда исчисляется в тройном размере.

Напоминаем, что при охоте на пушнину с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф от 3 до 15 базовых величин (одна базовая величина в настоящее время составляет 29 бел руб.), а при повторном нарушении этой нормы – лишение права на охоту.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.