В 01:31 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в бане д. Струки. В результате пожара уничтожены кровля и имущество внутри бани, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напоминаем, согласно правил пожарной безопасности эксплуатировать отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой, открытой дверцей топливника и при отсутствии предтопочного металлического листа запрещено.

Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – ведь именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.