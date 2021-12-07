Авиарейсы российской компании Nordwind Гомель – Москва отменены, сообщает в своих социальных сетях Гомельский аэропорт.



Старт авиасообщению дали 10 ноября, когда гомельчане встретили первый самолет из столицы России. До начала декабря они летали три раза в неделю. На днях на сайте компании исчезла предварительная продажа билетов, руководство аэропорта же пока говорит лишь о корректировке расписания:

– Официально нам сообщили только об отмене рейсов по понедельникам 6, 13 и 20 декабря. С пассажирами, купившими билеты на самолет, связывается компания-перевозчик. Мы направили запрос об остальных рейсах, ждем ответ. Подтвердить или опровергнуть информацию о полном прекращении авиасообщения не можем, пока не получим документы.

Частичную отмену рейсов связывают с низкой наполняемостью лайнеров.

К слову, на сайте «Гомельоблпассажиртранса» появилась информация об отмене с 6 декабря движения автобусов по маршруту №59 «Вокзал – Аэропорт».

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