Основным видом грузового и пассажирского транспорта в республике являются железнодорожные магистрали. Они связывают в единое целое все области и большинство крупных населенных пунктов, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства.

Железнодорожный транспорт – это вид транспорта, функционирующий днём и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, устройства сигнализации, связи и электроснабжения.

В последнее время особую остроту приобрели проблемы травматизма на железной дороге. По итогам за 11 месяцев 2021 года на территории района зарегистрировано 3 происшествия, связанных с непроизводственным травматизмом на объектах железнодорожного транспорта, в которых 3 человека погибло.

Справочно:

— 06.11.2021 года на территории станции «Буда-Кошелевская» был смертельно травмирован житель г. Буда-Кошелево, Ковалев Владимир Емельянович, 1939 года рождения, проживающий по адресу г. Буда-Кошелево, ул. Ленина д.17 кв.6, который 06.11.2021 года находился на станции «Буда-Кошелевская» гражданин Российской Федерации, при переходе на оборудованном пешеходном переходе, был смертельно травмирован, товарным поездом.

— 13.11.2021 года сообщением «Гомель-Москва», был смертельно травмирован Степкин Василий Васильевич, житель Буда-Кошелевского района, д. Завидовка, д.16, машинист принял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

По данному факту проводится проверка, материал дела находится в РОСК г. Б.Кошелево.

Справочно:

— ЕК № 293 от 24.01.2021. 24 января в 11.18 на участке железной дороги «Бушевка-ст.Буда-Кошелево» вблизи д. Бушевка, поездом №747 междугородних линий «Гомель-Минск» смертельно травмирован неработающий КАСЬЯН В.А., 1962 г.р., житель д. Березина. При проверке РОСК установлено- суицид.

Сотрудники милиции напоминают, что во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта, категорически запрещается:

— проходить по железнодорожным путям или находится на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения;

— переходить через железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

— переходить через железнодорожные пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

— подлезать под вагоны для прохода через путь;

— двигаться воль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

— осуществлять посадку в поезд или высадку из него во время движения;

— проезжать на подножках или крышах вагонов;

— проезжать через железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале светофора.

В целях предупреждения травматизма и гибели людей на объектах железнодорожного транспорта, совершения правонарушений влияющих на безопасное движение поездов, сотрудниками органов внутренних дел области во взаимодействии с представителями РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на регулярной основе будут проводиться профилактические мероприятия, направленные пресечение прохода граждан по железнодорожным путям в неустановленных для этого местах, ведь за это предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст .18.2 КоАП в виде штрафа в размере до двух базовых величин.

Отдел внутренних дел

Буда-Кошелевского райисполкома