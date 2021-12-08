«Белпочта» предупредила о возможных задержках с доставкой посылок в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Нагрузка на отделения постовой связи накануне праздников увеличивается до 2,5 раз. Это может привести к увеличению сроков пересылки почтовых отправлений.

Рекомендуется уже сейчас позаботиться о пересылке международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе заказах в интернет-магазинах, пересылке письменной корреспонденции, открыток и поздравительных карточек.

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