В связи со стабилизацией обстановки с 3 декабря Буда-Кошелевская центральная районная больница вернулась к обычному режиму работы

Возобновили прием пациентов гинекологическое и инфекционное отделения, реанимация. 1 декабря здесь выписали последнего пациента, проходившего лечение от коронавирусной инфекции. Сразу после этого началась дезинфекция помещений. Поступление первых нековидных пациентов в стационарные отделения началось с 3 декабря. Об этом сообщил «Авангарду» главный врач Станислав Крылатов.

В то же время остановлена госпитализация в Буда-Кошелевскую ЦРБ пациентов с ковид-пневмониями. Новых пациентов с коронавирусом сейчас принимают в Жлобинской больнице. Туда же отправлены на долечивание все пациенты с COVID-19. Продолжается работа ковидных бригад, которые оказывают амбулаторную медицинскую помощь на дому. Гражданам с симптомами ОРИ по-прежнему нужно обращаться за помощью к врачам, работающим в «красной зоне» поликлиники.

Ирина ПАЛУБЕЦ

фото Алины ЮРИНСКОЙ